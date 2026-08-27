Yayoi Kusama, la artista que convirtió los lunares en símbolo de la psicodelia

Pese a su éxito en EE.UU., donde influyó en contemporáneos como Andy Warhol o Claes Oldenburg, Kusama regresó a Japón en 1973 tras empeorar sus problemas mentales. Mientras continuaba produciendo y exhibiendo obras de arte, publicó varias novelas y antologías.

En 1990 se internó voluntariamente en una institución mental, desde donde siguió produciendo obras en diversos formatos.