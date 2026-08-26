Kervin Arriaga debutó y jugará la Champions: ¡Goleada del AEK y firma clasificación!

Grecia.

¡Tendremos presencia catracha en Champions! El AEK Atenas, club donde milita el hondureño Kervin Arriaga, selló este miércoles su clasificación a la Liga de Campeones 2026-2027. El club de Grecia aplastó por 4-0 al Levski Sofía de Bulgaria en la ronda final.

El catracho también tuvo sus primeros minutos como jugador del AEK. Arriaga fue fichado el pasado 17 de agosto y con pocos días de haberse sumado al cuadro de Grecia, ya sumó su primera experiencia tras dejar las filas del Levante de la Liga Española.

El equipo de Grecia encarriló la victoria desde los primeros minutos con un contundente arranque ofensivo en la primera mitad. Luka Jović abrió el marcador al 7' y tan solo cinco minutos después, Barnabás Varga amplió la distancia para consolidar el dominio en el juego y, antes de llegar a la primera media hora, el propio Varga firmó su doblete al 29' para establecer el 3-0 con el que sentenciaron prácticamente la eliminatoria antes del descanso.