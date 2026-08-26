Kervin Arriaga debutó y jugará la Champions: ¡Goleada del AEK y firma clasificación!

¡Tendremos presencia catracha en Champions! El AEK Atenas, club donde milita el hondureño Kervin Arriaga, selló este miércoles su clasificación a la Liga de Campeones 2026-2027. El club de Grecia aplastó por 4-0 al Levski Sofía de Bulgaria en la ronda final.
El catracho también tuvo sus primeros minutos como jugador del AEK. Arriaga fue fichado el pasado 17 de agosto y con pocos días de haberse sumado al cuadro de Grecia, ya sumó su primera experiencia tras dejar las filas del Levante de la Liga Española.
El equipo de Grecia encarriló la victoria desde los primeros minutos con un contundente arranque ofensivo en la primera mitad. Luka Jović abrió el marcador al 7' y tan solo cinco minutos después, Barnabás Varga amplió la distancia para consolidar el dominio en el juego y, antes de llegar a la primera media hora, el propio Varga firmó su doblete al 29' para establecer el 3-0 con el que sentenciaron prácticamente la eliminatoria antes del descanso.
En la parte complementaria, el equipo local mantuvo el control de las acciones y terminó de sellar la goleada desde el punto penal. Al minuto 55, Răzvan Marin ejecutó la pena máxima para poner el 4-0 definitivo en el marcador, sellando un triunfo categórico ante el Levski Sofia en este partido de vuelta del play-off.
Luego de certificar la paliza, el entrenador Marko Nikolić le dio entrada a Kervin Arriaga. El hondureño ingresó en el 85'en lugar de Răzvan Marin y tuvo una valoración de 6.7, según Sofascore, con los 8 minutos disputados.
Arriaga se convertirá el octavo hondureño en disputar esta competencia tras José Enrique 'La Coneja' Cardona, David Suazo, Wilson Palacios, Osman Chávez, Luis Ramos, Víctor 'Muma Bernárdez', Emilio Izaguirre y Luis Palma.
Con esto, el AEK Atenas aseguró su presencia en la UEFA Champions League 2026-2027. Después de terminar la tercera eliminatoria, se completaron los 36 participantes que estarán presentes en el sorteo que define los cuadros para la fase de liga de la Liga de Campeones que se realizará este jueves en Mónaco.