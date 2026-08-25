¡Remontada de locos! Club nueve años hace historia y se mete a la Champions

Azerbaiyán.

El Sabah de Azerbaiyán escribió este martes una de las páginas más importantes de su corta historia al conseguir una clasificación histórica a la fase de liga de la UEFA Champions League. El conjunto de Bakú protagonizó una espectacular remontada frente al Hapoel Beer Sheva de Israel y terminó imponiéndose 5-2 después de la prórroga, para avanzar con un marcador global de 6-4. Estaban obligados a ganar; perdían 1-2 en el 74′ y en el 94′ forzaron la prórroga ante el Hapoel Beer-Sheva, obteniendo en ella la clasificación. El equipo azerbaiyano llegaba al compromiso de vuelta con la obligación de remontar después de haber perdido 2-1 en el primer partido. El panorama se complicó todavía más durante el encuentro, pero Sabah nunca bajó los brazos y consiguió darle la vuelta a una eliminatoria que parecía estar escapándose de sus manos.

Hapoel Beer Sheva tomó ventaja apenas al minuto 10, cuando Igor Zlatanovic apareció para poner el 0-1 y aumentar la presión sobre los locales. Sabah necesitaba reaccionar y encontró el empate al minuto 38 por medio de Christian Nwachukwu, resultado con el que ambos equipos se marcharon al descanso. La segunda mitad volvió a poner contra las cuerdas al conjunto de Azerbaiyán. Al minuto 61, Guy Mizrahi apareció con un remate desde fuera del área para darle nuevamente la ventaja al equipo israelí y colocar el marcador global en 4-2 a favor de Hapoel Beer Sheva. Con ese resultado, Sabah estaba a pocos minutos de quedar eliminado de la competición. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Pero el conjunto local reaccionó nuevamente. Al minuto 74, Umarali Rakhmonaliev sacó un potente remate de larga distancia que terminó en el fondo de la portería y devolvió la esperanza al equipo azerbaiyano. Sabah se lanzó con todo en busca del gol que le permitiera igualar la serie. Cuando parecía que el tiempo se agotaba y que Hapoel Beer Sheva conseguiría el boleto a la fase de liga, apareció Tellur Mutallimov. El futbolista azerbaiyano marcó en el cuarto minuto del tiempo añadido, al 90+4, para establecer el 3-2 de la noche y, sobre todo, igualar 4-4 el marcador global. El gol provocó la locura en el estadio y obligó a disputar la prórroga. El Sabah no se conformó con haber conseguido llevar el partido al tiempo extra. En el minuto 101 llegó el golpe definitivo para los visitantes. Aleksey Isaev envió un centro desde la izquierda y Orphé Mbina apareció para conectar un cabezazo que terminó en las redes y puso el 4-2 en el partido, dando al equipo de Azerbaiyán la ventaja en el marcador global. La historia todavía tendría un capítulo más. En el minuto 115, Joy-Lance Mickels apareció para sentenciar definitivamente la eliminatoria. Su disparo terminó golpeando el travesaño antes de ingresar a la portería y estableció el 5-2 definitivo, un resultado que significó el 6-4 en el global y confirmó la clasificación del Sabah a la fase de liga de la Champions League.

Un club de apenas nueve años que llega a la élite de Europa

La clasificación tiene un significado todavía mayor por la corta historia del Sabah. El club fue fundado en 2017 y, apenas nueve años después, consiguió convertirse en uno de los participantes de la máxima competición de clubes de Europa. Es la primera vez que la institución alcanza la fase de liga de la Champions League.