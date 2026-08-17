Oficial: Kervin Arriaga deja el Levante y tiene nuevo equipo en Europa

Grecia.

El centrocampista hondureño Kervin Arriaga cambia de rumbo en el fútbol europeo. El internacional catracho deja las filas del Levante UD de España y continuará su carrera en Grecia, donde tendrá la oportunidad de vestir la camiseta de uno de los clubes más importantes de ese país. Este lunes se confirmó que Arriaga ha sido anunciado como nuevo jugador del AEK de Atenas, equipo que compite en la Superliga de Grecia y que tiene como uno de sus principales objetivos volver a competir en los escenarios más importantes del fútbol europeo. La operación representa un nuevo paso en la carrera del mediocampista hondureño, quien en los últimos años ha conseguido consolidarse en el fútbol internacional después de su formación en Honduras y de sus experiencias en diferentes clubes del extranjero.

Antes de concretarse su llegada al fútbol griego, Kervin también tuvo la posibilidad de continuar su carrera en LaLiga de España. De acuerdo con información de la Cadena SER, el Celta de Vigo había mostrado interés en hacerse con los servicios del mediocampista hondureño. Sin embargo, el conjunto español todavía no había dado el paso definitivo para concretar su incorporación. Ante este escenario, el AEK de Atenas avanzó con mayor determinación en las negociaciones y terminó ganando la carrera por el futbolista catracho. El "Misilito", firmará un contrato por las próximas cuatro temporadas con el conjunto griego, por lo que su vínculo se extenderá hasta junio de 2030. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los principales atractivos de esta operación para Kervin Arriaga es la posibilidad de competir nuevamente en una competición europea de alto nivel.

El AEK de Atenas pretende incorporarlo de inmediato a su dinámica deportiva y busca que pueda estar disponible para disputar el partido de vuelta de la fase previa de la UEFA Champions League ante el Levski Sofía. La llegada del hondureño se produce, por tanto, en un momento importante para el club griego, que busca avanzar en su camino hacia la fase principal del máximo torneo de clubes de Europa.



MEJORA ECONÓMICA

La salida de Arriaga también representa una operación económica significativa para el Levante. El conjunto español había fichado al hondureño hace un año por una cantidad cercana a los 500.000 euros, procedente del Partizán de Belgrado, además de ceder el 25 % de una futura plusvalía. Ahora, el AEK de Atenas habría presentado una oferta cercana a los 5 millones de euros por los servicios del mediocampista hondureño. Además, dentro de la operación se contempla que el Levante conserve un pequeño porcentaje de sus derechos económicos de cara a una futura transferencia. De esta manera, el club español obtendría una importante ganancia por el futbolista, quien apenas un año después de su llegada abandona la institución para continuar su carrera en Grecia.

COMUNICADO DEL LEVANTE

El Levante UD confirmó oficialmente el traspaso del futbolista hondureño mediante un comunicado publicado en sus plataformas oficiales. "El Levante UD y el AEK Atenas han acordado el traspaso de Kervin Arriaga al conjunto griego. El centrocampista llegó a la entidad de Orriols el pasado verano procedente del Partizán de Belgrado, aunque en los últimos meses había competido, en calidad de cedido, en la liga española con el Real Zaragoza." Durante su etapa como granota, Arriaga disputó 28 compromisos oficiales con la camiseta del Levante y consiguió marcar tres goles. El club español también destacó el compromiso mostrado por el hondureño durante su estancia en la institución y le dedicó un mensaje de despedida. "El Levante UD agradece a Kervin Arriaga su compromiso, profesionalidad y dedicación durante su etapa en el club y le desea la mejor de las suertes en esta nueva etapa."

LA TRAYECTORIA