Dereck McNeil intentó escapar de sicarios; murió bajo la lluvia en Roatán

Este lunes fue asesinado a balazos un comerciante en Roatán, Islas de la Bahía. La víctima es Dereck McNeil, quien conducía una camioneta blanca, Toyota Land Cruiser Prado, cuando fue atacado a balazos por un hombre en motocicleta.
Según informes preliminares, Mcneil recibió varios disparos que entraron por la ventana del conductor. Mcneil intentó escapar del ataque y buscó auxilio tras ser atacado, pero las graves heridos lo hicieron caer sobre el pavimento.
Familiares de la víctima llegaron hasta la escena del crimen tras enterarse de lo ocurrido. En medio del dolor, permanecieron cerca del cuerpo mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.
"Es difícil. Vamos a ver las investigaciones. Vamos a esperar los resultados", dijo Claudett Mcneil, reconocida abogada de la isla y madre de la víctima.
"Él venía de dejar a su hijo de la escuela", extendió la madre. Los parientes de Mcneil revisaron el vehículo y se llevaron el teléfono de la víctima.
El crimen ocurrió en medio de la lluvia, mientras el cuerpo de Derek permanecía a un costado de la vía. Sus familiares colocaron una cubierta sobre él mientras esperaban que concluyeran las diligencias de las autoridades.
Hasta el momento no se ha establecido el móvil del asesinato ni se han reportado capturas relacionadas con el caso.
McNeil se desempeñaba como comerciante turístico de la isla y había sido funcionario, según informes. En octubre de 2023, fue acusado por la Fiscalía por el delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras.