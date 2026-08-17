Asesinan a balazos a hijo de reconocida abogada en Roatán

Un hombre identificado preliminarmente como Dereck McNeil, hijo de la reconocida abogada Claudette Ofelia McNeil, fue asesinado a balazos este lunes en las cercanías de la Departamental de Educación de Roatán, Islas de la Bahía.
El crimen ocurrió mientras la víctima se conducía en su carro. Según los primeros reportes, sujetos armados se acercaron al automóvil y dispararon en repetidas ocasiones.
Varios impactos de bala atravesaron el cristal del vehículo y alcanzaron a Dereck Mcneil, quien intentó salir del automóvil para ponerse a salvo.
Sin embargo, su cuerpo quedó tendido a un costado del carro, donde fue encontrado sin vida. De acuerdo con información preliminar, al menos dos individuos que se movilizaban en una motocicleta estarían vinculados con el crimen. Esta versión deberá ser confirmada por las autoridades a medida que avancen las investigaciones.
Familiares de la víctima llegaron hasta la escena del crimen tras enterarse de lo ocurrido. En medio del dolor, permanecieron cerca del cuerpo mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.
El crimen ocurrió en medio de la lluvia, mientras el cuerpo de Dereck permanecía a un costado de la vía. Sus familiares colocaron una cubierta sobre él mientras esperaban que concluyeran las diligencias de las autoridades.
Hasta el momento no se ha establecido el móvil del asesinato ni se han reportado capturas relacionadas con el caso.