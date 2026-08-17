Asesinan a balazos a hijo de reconocida abogada en Roatán

Roatán, Islas de la Bahía.

Un hombre identificado preliminarmente como Dereck McNeil, hijo de la reconocida abogada Claudette Ofelia McNeil, fue asesinado a balazos este lunes en las cercanías de la Departamental de Educación de Roatán, Islas de la Bahía.

El crimen ocurrió mientras la víctima se conducía en su carro. Según los primeros reportes, sujetos armados se acercaron al automóvil y dispararon en repetidas ocasiones.

Varios impactos de bala atravesaron el cristal del vehículo y alcanzaron a Dereck Mcneil, quien intentó salir del automóvil para ponerse a salvo.