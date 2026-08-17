Chirinos habla tras el clásico y deja dardo al Motagua

Tegucigalpa.

Olimpia se impuso con autoridad 3-1 ante Motagua este domingo en el clásico hondureño, correspondiente a la tercera jornada de la Liga Nacional. Los dirigidos por Eduardo Espinel remontaron el partido y terminaron celebrando una victoria que les permite mantener el paso perfecto en el torneo. Uno de los grandes protagonistas del triunfo fue Michaell Chirinos, quien marcó el primer gol del conjunto albo y tuvo una destacada actuación. Tras el pitazo final, el atacante atendió a los medios en zona mixta y habló sobre las sensaciones que dejó el clásico. Chirinos destacó la reacción del equipo después del error de Edrick Menjívar, que permitió a Motagua ponerse en ventaja. Para el futbolista, una de las principales fortalezas de Olimpia fue el respaldo entre compañeros.

“Siempre fortalecemos cada vez el error que un compañero comete, es parte del fútbol. Siempre lo acompañamos, lo arropamos y bueno, esa fue la excepción de esa vez”. El atacante resaltó además que Olimpia no perdió la concentración y reaccionó rápidamente después del tanto azul. “La verdad que estuvimos muy concentrados, gracias a Dios llegó el gol muy rápido y bueno, después de ahí fuimos amos y señores del encuentro”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para Chirinos, los clásicos tienen un sabor especial, especialmente cuando logra marcar. El jugador recordó que Motagua es un rival al que ya le ha convertido en varias ocasiones durante su carrera. “Motagua es un rival que me gusta, le he anotado varias veces, no tengo el dato exacto la verdad, pero sí le he anotado”. Aunque disfruta marcar en este tipo de partidos, Chirinos aseguró que no quiere darle una importancia mayor de la necesaria al clásico. “La verdad que lo emociona a uno anotar en los clásicos, pero bueno, esto es un partido más nada más”. Sin embargo, reconoció que una victoria ante el eterno rival hace que la celebración sea todavía más especial. “Los clásicos saben mejor y con triunfos mucho más”.