Menjívar responde tras su error ante Motagua y deja frase polémica

Tegucigalpa, Honduras.

Edrick Menjívar fue uno de los protagonistas del triunfo 3-1 de Olimpia sobre Motagua en el derbi capitalino. El guardameta quedó señalado en el inicio del partido por un error que permitió el primer gol de los azules, pero rápidamente apareció Chirinos para conseguir el empate y devolverle la tranquilidad al conjunto merengue. Tras el encuentro, Menjívar habló sobre el fallo y reconoció que, pese a la exigencia que implica defender el arco de Olimpia, los errores también forman parte del juego: “Obviamente, uno nunca se quiere equivocar, pero de vez en cuando me tengo que equivocar también para acordarme de que soy humano. Creo que es parte del juego. Tengo la suficiente madurez, el suficiente recorrido y los suficientes partidos encima para tener la tranquilidad después de cometer un error como ese”, explicó.

El portero también detalló lo ocurrido en la jugada que terminó en el gol de Motagua: “Volteé a ver si entraba el delantero, si venía con la marca. En ese quitar la cabeza, dejar la pelota, perdí un poco de vista la pelota. Cuando quise volver al primer palo, por ahí, entre el miedo de chocar con el palo y todo eso, la pelota se me pasó”, relató. Menjívar valoró especialmente que sus compañeros respondieran después de su equivocación, recordando que en otras ocasiones él también ha sido quien sostiene al equipo. “Yo les he salvado a ellos también, que ahora les toca a ellos. De vez en cuando, que me respalden ellos también”, manifestó. El guardameta reveló además que Chirinos le transmitió confianza después del error y le aseguró que Olimpia encontraría rápidamente el empate: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Solo me dijo que ya iba a empatar el partido. Entonces le tomé su palabra y respaldo su palabra”, contó entre risas. Cuando le recordaron que Michaell le había dicho que lo salvó con el empate, Menjívar respondió con complicidad: “Sí, me salvó el gordo ese”. Incluso reconoció que le quedó una deuda por la reacción inmediata del equipo: “Sí, le debo una. Ya le dije que me salvó y pudo levantar anímicamente al equipo él también con ese gol”. Más allá del error, Menjívar consideró que tuvo una actuación destacada bajo los tres palos: “La verdad que siento que, sacando el error, ha sido uno de los mejores partidos míos a nivel personal en lo que va del torneo”, afirmó. El arquero también resaltó el respaldo recibido por parte del cuerpo técnico y sus compañeros, algo que considera fundamental para cualquier futbolista después de cometer un error. “Sabemos que tenemos la confianza del profe, tenemos la confianza de los compañeros. Como jugador, es bueno, es importante sentir ese respaldo”, señaló.

Para Menjívar, el triunfo ante Motagua tenía un valor especial porque se produjo en el inicio de otra seguidilla de partidos exigentes: “Nosotros queremos ganar todos los partidos, más un clásico. Sabemos que aquí tenemos la exigencia de ganar todos los partidos”, sostuvo. Aun así, reconoció que este tipo de encuentros tienen una dificultad particular: “La mentalidad de nosotros es ganar todos los partidos, pero creo que los clásicos son partidos aparte”. El portero explicó que el equipo ha encontrado estabilidad al confiar en el trabajo realizado durante la temporada y en la capacidad del grupo para afrontar un calendario complicado. “Confiando en el trabajo, en el cuerpo técnico y en los compañeros. Creo que somos un grupo que desde la pretemporada sabíamos que iba a ser difícil y nos mentalizamos en ir partido a partido”, comentó. En ese sentido, Menjívar destacó que la concentración del plantel estuvo completamente puesta en el derbi y no en el compromiso que Olimpia tendrá a mitad de semana: “Hoy nadie estuvo pensando en el partido del jueves porque jugamos un clásico. Ya mañana empezaremos a pensar en el partido del jueves”, explicó. El guardameta también se refirió a las críticas que recibió Olimpia durante la pretemporada y al debate constante que existe alrededor del club y de su propia figura. Menjívar aseguró que conoce perfectamente el nivel de exposición que implica formar parte del equipo albo: