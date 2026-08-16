Kervin Arriaga ya está en Grecia: lo que informan sobre su contrato con AEK Atenas

Grecia.

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga está muy cerca de ponerle punto final a su etapa con el Levante de España y dar un nuevo paso en su carrera europea. El internacional catracho se encuentra en Atenas, Grecia, donde avanza en los últimos detalles de su incorporación al AEK.

Arriaga no fue convocado para el partido que el Levante perdió 2-0 este domingo ante el Espanyol, en el arranque de una nueva temporada de LaLiga. El volante aprovechó la jornada para desplazarse hasta Grecia y continuar con el proceso que podría llevarlo a convertirse oficialmente en nuevo futbolista del conjunto ateniense.

El hondureño arribó durante la madrugada a la ciudad de Atenas y ahora deberá cumplir con los últimos pasos antes de estampar su firma. Arriaga está a la espera de superar los respectivos exámenes médicos y posteriormente firmar el contrato que lo vincularía con el AEK.