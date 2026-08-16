Tabla de posiciones tras triunfo de Olimpia vs Motagua; hay nuevo líder

Tegucigalpa, Honduras.

¡Nuevo líder! La jornada 3 del torneo Apertura 2026 llegó a su fin y este domingo fueron tres los duelos programados: Choloma vs Marathón, Olimpia vs Motagua y el derbi en el cierre de esta noche entre Olancho vs Juticalpa.

Tras esos primeros dos duelos, hay movimientos en la tabla de posiciones y nuevo mandamás en lo que va del certamen tras el tropiezo del Real España ante Independiente (1-1) el sábado por la noche en el Morazán.

Las acciones de este domingo comenzaron con el agónico triunfo del Marathón sobre el CD Choloma (0-1) en el Estadio Rubén Deras. Jonathan Moya le dio los tres puntos a los verdolagas para escalar puestos en la tabla.