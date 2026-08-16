Olancho vs Juticalpa, EN VIVO hoy: hora y dónde ver el cierre de la jornada 3

Honduras.

¡Se cierra el telón! El Olancho FC y el Juticalpa toman protagonismo esta noche para finalizar con las acciones de la tercera fecha del Apertura 2026. El derbi olanchano se disputará a partir de las 7:30 pm en el Estadio Juan Ramón Brevé.

Los Potros quieren volver a la senda del triunfo para escalar en la tabla de posiciones. Vienen de empatar 1-1 ante los Lobos de la UPNFM en la pasada fecha y ya habían ganado en su debut ante el Estrella Roja (1-0).

Los dirigidos por Wilson Molina intentarán despejar dudas ante su máximo rival de la zona. El equipo también está a la expectativa del debut del exgoleador de Olimpia, Jerry Bengtson, quien fue la última incorporación de peso para encarar el Apertura 2026.