Olancho vs Juticalpa, EN VIVO hoy: hora y dónde ver el cierre de la jornada 3

¡Se cierra el telón! El Olancho FC y el Juticalpa toman protagonismo esta noche para finalizar con las acciones de la tercera fecha del Apertura 2026. El derbi olanchano se disputará a partir de las 7:30 pm en el Estadio Juan Ramón Brevé.
Los Potros quieren volver a la senda del triunfo para escalar en la tabla de posiciones. Vienen de empatar 1-1 ante los Lobos de la UPNFM en la pasada fecha y ya habían ganado en su debut ante el Estrella Roja (1-0).
Los dirigidos por Wilson Molina intentarán despejar dudas ante su máximo rival de la zona. El equipo también está a la expectativa del debut del exgoleador de Olimpia, Jerry Bengtson, quien fue la última incorporación de peso para encarar el Apertura 2026.
Del otro lado se encuentra un Juticalpa FC que sigue sin ganar en el arranque del torneo, por lo que esta noche, querrá hacerle daño al Olancho para sacar sus primeros puntos en lo que va de la competencia.
Cabe recordar que, los canecheros fueron goleados en sus primeros dos juegos. Primero, cayeron en su estreno ante el Motagua (0-3) y posteriormente, lo hicieron ante el Olimpia (1-3). El equipo de Aloisio Alves intentará limpiar su imagen para salir del fondo de la tabla.
Hora y dónde ver el Olancho FC vs Juticalpa
El derbi olanchano se disputará en el Estadio Juan Ramón Brevé y las acciones comenzarán a partir de las 7:30 pm. Puedes seguir el juego en nuestra página www.laprensa.hn y la transmisión a través del canal de Deportes TVC.