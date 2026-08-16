Choloma vs Marathón, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por el Apertura 2026

Choloma.

Choloma recibe este domingo al Marathón por la jornada 3 del Torneo Apertura 2026, en el estadio Rubén Deras. El partido está programado para las 3:00 p. m.

El creador de contenido Saúl Fox "La more" fue convocado y está en el banco de suplentes en Choloma.

11 TITULAR DE MARATHÓN: Humberto Juárez, Natanael Martínez, Jonathan Paz, Kenny Bodden, Javier Arriaga, Isaac Castillo, Tomás Sorto, Odín Ramos, Yeison Mejía y César Sevilla

BIENVENIDOS: Buenas tardes, Choloma se mide al Marathón en el Rubén Deras por la jornada 3 del torneo Apertura.

El equipo maquilero llega urgido de puntos tras perder sus dos primeros partidos ante Génesis y Atlético Independiente. Con Héctor Vargas en el banquillo, Choloma buscará reaccionar y conseguir su primera victoria del torneo ante su afición.