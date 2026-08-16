Choloma vs Marathón, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por el Apertura 2026

Choloma recibe este domingo al Marathón por la jornada 3 del Torneo Apertura 2026, en el estadio Rubén Deras. El partido está programado para las 3:00 p. m.
El creador de contenido Saúl Fox "La more" fue convocado y está en el banco de suplentes en Choloma.
11 TITULAR DE MARATHÓN: Humberto Juárez, Natanael Martínez, Jonathan Paz, Kenny Bodden, Javier Arriaga, Isaac Castillo, Tomás Sorto, Odín Ramos, Yeison Mejía y César Sevilla
BIENVENIDOS: Buenas tardes, Choloma se mide al Marathón en el Rubén Deras por la jornada 3 del torneo Apertura.
El equipo maquilero llega urgido de puntos tras perder sus dos primeros partidos ante Génesis y Atlético Independiente. Con Héctor Vargas en el banquillo, Choloma buscará reaccionar y conseguir su primera victoria del torneo ante su afición.
Una de las novedades alrededor del Choloma es la expectativa por el posible debut de Saúl Fox, conocido como “La More”, quien fue incorporado como portero. El propio jugador adelantó que esperaba estrenarse este domingo, aunque la decisión final corresponde a Vargas.
Marathón, en cambio, llega invicto con cuatro puntos, producto de un triunfo y un empate. Los dirigidos por Silvio Rudman también vienen de vencer al Antigua de Guatemala en la Copa Centroamericana, por lo que buscarán mantener su buen momento.
El duelo representa una oportunidad para ambos: Choloma necesita despertar y Marathón quiere seguir sumando para mantenerse en la parte alta de la tabla. El encuentro lo puedes ver por Deportes TVC.