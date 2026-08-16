Olimpia vs Motagua, EN VIVO, Liga Nacional, clásico Honduras: Horario y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras.

Capitalinos y azules se medirán con objetivos diferentes, pero con una misma obligación: ganar el clásico. Olimpia llega con el viento a favor y buscará mantener su paso perfecto en este inicio de temporada, mientras que Motagua necesita reaccionar después de una semana complicada y encontrar en el máximo rival el escenario perfecto para cambiar el rumbo.

No es un domingo como cualquier otro. El Estadio Nacional “Chelato” Uclés se viste de gala para recibir uno de los partidos más esperados del fútbol hondureño: el gran Clásico Nacional entre Olimpia y Motagua . Los dos clubes más laureados del país vuelven a encontrarse frente a frente en un duelo que promete emociones, intensidad y mucha tensión dentro y fuera de la cancha.

El equipo dirigido por Eduardo Espinel afronta este compromiso con la confianza que le brinda un arranque de temporada prácticamente perfecto. Olimpia ha respondido tanto en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana y buscará trasladar ese buen momento al clásico.

Los blancos han mostrado solidez y contundencia en sus primeros compromisos, dejando claro que nuevamente aspiran a ser protagonistas en todos los torneos que disputan. Ahora tendrán una prueba de mayor exigencia ante su eterno rival, en un partido donde deberán demostrar que su buen momento no es producto de la casualidad.

Para los albos, una victoria significaría mucho más que imponerse. También les permitiría afianzarse en la parte alta de la clasificación y enviar un mensaje de autoridad al resto de los equipos que aspiran a pelear por el título.

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Además, llega con el recuerdo fresco de su último enfrentamiento ante los azules. En aquella ocasión, los melenudos se quedaron con la Supercopa de Honduras después de imponerse 1-0, por lo que intentarán repetir la historia y volver a celebrar ante su máximo rival.

El panorama es diferente para Motagua. El Ciclón Azul llega al clásico después de una semana complicada, marcada por resultados que generaron críticas y preocupación en su entorno.

En la última jornada de la Liga Nacional, los dirigidos por el cuerpo técnico azul sufrieron una dolorosa derrota de 0-2 frente a Estrella Roja, resultado que encendió las críticas y aumentó la presión de cara al enfrentamiento contra Olimpia.

A mitad de semana, Motagua tuvo la oportunidad de reaccionar en la Copa Centroamericana, pero tampoco consiguió quedarse con los tres puntos. El conjunto capitalino empató en casa ante Cartaginés, dejando nuevamente sensaciones encontradas y la necesidad de mejorar rápidamente.

Por eso, el clásico aparece como una oportunidad inmejorable para cambiar el panorama. Una victoria ante Olimpia podría devolverle confianza al plantel, calmar las críticas y darle un impulso anímico importante para lo que viene en la temporada.