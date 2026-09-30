Marathón recibe fuerte multa por Concacaf tras duelo con Alajuelense

San Pedro Sula.

El Marathón fue sancionado por el Comité Disciplinario de Concacaf con una multa total de 6,400 dólares (166,400 lempiras) por cinco infracciones registradas durante el partido de ida de cuartos de final Copa Centroamericana contra Liga Deportiva Alajuelense, disputado el 10 de septiembre en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. La sanción más elevada corresponde a las fallas en el sistema de iluminación del estadio Francisco Morazán, ya que numerosas luminarias de las cuatro torres presentaron problemas tanto durante el entrenamiento oficial como durante el encuentro. Por esta situación, el club deberá pagar 3,000 dólares (78,000 lempiras).

Concacaf también responsabilizó al conjunto hondureño por no proporcionar una conexión a internet adecuada y estable en el recinto. Los problemas de conectividad afectaron el funcionamiento del VAR y dificultaron la actualización de los incidentes del partido para los oficiales. Esta infracción representó una multa de 700 dólares (18,200 lempiras). El comportamiento de los aficionados también generó sanciones. El Comité Disciplinario determinó que se produjo el lanzamiento de una lata al terreno de juego, acción por la que Marathón recibió una multa de 2,000 dólares (52,000 lempiras). Además, se registró el lanzamiento de una bolsa de agua hacia la portería del equipo visitante, aunque en este caso la sanción fue únicamente una advertencia. La quinta infracción estuvo relacionada con una publicidad no autorizada en las muñequeras de un jugador durante la entrevista posterior al partido. Concacaf impuso una multa adicional de 700 (18,200 lempiras) dólares y señaló que se trató de una reincidencia del club en este tipo de incumplimiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse