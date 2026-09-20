Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia sonríe y nuevo líder tras tropiezo de Marathón

La octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras terminó con un nuevo líder. Real España se queda con el primer lugar de la tabla de posiciones luego de la derrota que sufrió el Marathón contra el Juticalpa FC. La Máquina aprovechó su triunfo 1-0 sobre Motagua y terminó la fecha en lo más alto de la clasificación con 18 puntos. El conjunto aurinegro había hecho su trabajo el sábado en el estadio Morazán, donde derrotó al vigente campeón con un solitario gol de Nixon Cruz al minuto 80. Ese resultado le permitió asumir provisionalmente el liderato, a la espera de lo que ocurriera este domingo con Marathón y Olimpia.

Sin embargo, el gran golpe de la jornada llegó en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, donde Juticalpa FC sorprendió al Marathón y lo derrotó 3-2. El conjunto verdolaga tenía la oportunidad de recuperar la cima, pero terminó desaprovechando esa posibilidad y sufrió una derrota que lo hizo caer hasta la tercera posición. El tropiezo del Monstruo Verde fue aprovechado por Olimpia. Los dirigidos por Eduardo Espinel no tuvieron piedad del Atlético Independiente y lo vapulearon 4-0, resultado que les permitió escalar hasta la segunda posición con 17 puntos, los mismos que Marathón, pero con mejor diferencia de goles. De esta manera, Real España cierra la octava jornada en la cima con 18 unidades, seguido por Olimpia y Marathón, ambos con 17. Motagua, tras su derrota ante los aurinegros, se mantiene en la cuarta posición con 13 puntos, mientras que Génesis FC ocupa el quinto lugar con 10 unidades después de su empate 0-0 ante Olancho FC. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse