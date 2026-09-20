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Juticalpa vs Marathón EN VIVO hoy, hora y dónde ver Liga Nacional

Marathón busca el liderato ante el Juticalpa FC que es último en la tabla de posiciones.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 19:01 -
  • Redacción La Prensa
Juticalpa vs Marathón EN VIVO hoy, hora y dónde ver Liga Nacional

Juticalpa FC recibe al Marathón en el cierre de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026.
Olancho, Honduras.

Juticalpa FC y Marathón se enfrentan este domingo en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas en el partido que cerrará la octava jornada del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras.

El Monstruo Verde buscará el triunfo para recuperar el primer lugar del campeonato que actualmente tiene el Real España. Los canecheros llegan urgidos en el último puesto con apenas 3 unidades.

ALINEACIONES TITULARES:

JUTICALPA FC: 35. Enrique Facussé, 2. Maylor Núñez, 12. Leonel Casildo, 20. Roger González, 24. Óscar Barrios, 27. Wisdom Quayé, 10. Marcelo Canales, 45. Jorge Velásquez, 17. Júnior Padilla, 14. Kolton Kelly y 9. Jairo Róchez.

Entrenador: Jhon Jairo López.

MARATHÓN: 1. Jonathan Rougier, 16. Natanael Martínez, 4. Javier Rivera, 2. Henry Figueroa, 14. Javier Arriaga, 8. Tomás Sorto, 10. Damin Ramírez, 22. Carlos Argueta, 72. Yairo Moreno, 29. Carlos Pérez y 11. Nicolás Messiniti.

Entrenador: Silvio Rudman.

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Redacción La Prensa
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