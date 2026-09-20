Juticalpa vs Marathón EN VIVO hoy, hora y dónde ver Liga Nacional

Olancho, Honduras.

Juticalpa FC y Marathón se enfrentan este domingo en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas en el partido que cerrará la octava jornada del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras.

El Monstruo Verde buscará el triunfo para recuperar el primer lugar del campeonato que actualmente tiene el Real España. Los canecheros llegan urgidos en el último puesto con apenas 3 unidades.