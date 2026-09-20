Capturan a presunto integrante de la banda de Berna en La Lima

La Lima, Honduras. Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) capturaron este domingo 20 de septiembre a un hombre señalado como presunto integrante de la banda de Berna, quien tenía una orden de captura por los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir.
El detenido fue identificado como Orbin Enrique Velásquez Mendoza, de 29 años, alias Torba, originario de Puerto Cortés y residente en San Antonio de las Cañas, Comayagua. De acuerdo con el reporte policial, se desempeñaba como jornalero.
La captura se ejecutó mediante labores de inteligencia desarrolladas en la colonia La Mesa, en La Lima, Cortés. Según las autoridades, Velásquez Mendoza es señalado de formar parte de una estructura criminal vinculada a delitos como secuestro, sicariato, tráfico de drogas y tráfico de armas.
La orden de captura contra el sospechoso fue emitida el 31 de octubre de 2024 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula, dentro del expediente 264-2024.
La Banda de Berna y la desaparición de Sosa Méndez
El caso está relacionado con la desaparición de José Octavio Sosa Méndez y 11 personas que lo acompañaban, ocurrida el 12 de junio de 2024 en el sector de los bajos de Baracoa, Puerto Cortés. Según las investigaciones policiales, el grupo se dirigía a conocer unos terrenos cuando fue interceptado por hombres armados.
Las autoridades han señalado que las víctimas fueron trasladadas posteriormente hacia el sector de Crique Las Marías, en Tela, Atlántida.
Investigaciones de la UNAS establecieron que una vivienda vinculada a José Bernabé Acevedo Murcia, alias Berna, habría sido utilizada como sitio de cautiverio. Los cuerpos de Sosa Méndez y sus acompañantes no han sido localizados hasta la fecha.
El caso del Crique Las Marías
El caso generó además otro episodio de desapariciones en la zona. El 17 de junio de 2024, 14 habitantes de Crique Las Marías fueron privados de su libertad, según las investigaciones, en un hecho relacionado con el secuestro de Sosa Méndez y sus acompañantes. La Policía vinculó ambos acontecimientos con una disputa entre estructuras dedicadas al narcotráfico.
En marzo de 2025, la Policía Nacional informó que 13 de las personas desaparecidas en Crique Las Marías fueron encontradas con vida después de 267 días de cautiverio. El grupo fue localizado en un embarcadero cercano a una playa de Tela y quedó bajo resguardo de las autoridades.
Las investigaciones por el caso de Sosa Méndez y sus acompañantes han derivado en varias capturas y procesos judiciales contra supuestos integrantes de la banda de Berna.
El Ministerio Público informó en octubre de 2025 que dos personas fueron condenadas mediante procedimiento abreviado por asociación para delinquir y que otras permanecían bajo proceso por su presunta vinculación con la organización.
Tras su captura este domingo, Orbin Enrique Velásquez Mendoza será puesto a disposición del juzgado que emitió la orden, donde deberá continuar el procedimiento legal correspondiente y se determinará su situación legal. La acusación en su contra es de carácter provisional mientras avanza el proceso judicial.