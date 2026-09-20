Capturan a presunto integrante de la banda de Berna en La Lima

La Lima, Honduras. Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) capturaron este domingo 20 de septiembre a un hombre señalado como presunto integrante de la banda de Berna, quien tenía una orden de captura por los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir. El detenido fue identificado como Orbin Enrique Velásquez Mendoza, de 29 años, alias Torba, originario de Puerto Cortés y residente en San Antonio de las Cañas, Comayagua. De acuerdo con el reporte policial, se desempeñaba como jornalero.

La captura se ejecutó mediante labores de inteligencia desarrolladas en la colonia La Mesa, en La Lima, Cortés. Según las autoridades, Velásquez Mendoza es señalado de formar parte de una estructura criminal vinculada a delitos como secuestro, sicariato, tráfico de drogas y tráfico de armas. La orden de captura contra el sospechoso fue emitida el 31 de octubre de 2024 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula, dentro del expediente 264-2024.

La Banda de Berna y la desaparición de Sosa Méndez

El caso está relacionado con la desaparición de José Octavio Sosa Méndez y 11 personas que lo acompañaban, ocurrida el 12 de junio de 2024 en el sector de los bajos de Baracoa, Puerto Cortés. Según las investigaciones policiales, el grupo se dirigía a conocer unos terrenos cuando fue interceptado por hombres armados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades han señalado que las víctimas fueron trasladadas posteriormente hacia el sector de Crique Las Marías, en Tela, Atlántida.

Investigaciones de la UNAS establecieron que una vivienda vinculada a José Bernabé Acevedo Murcia, alias Berna, habría sido utilizada como sitio de cautiverio. Los cuerpos de Sosa Méndez y sus acompañantes no han sido localizados hasta la fecha.



El caso del Crique Las Marías