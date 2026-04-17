Sentencian a cuarto integrante de la banda del “Berna”, que desapareció a 12 personas en Baracoa

San Pedro Sula, Cortés.

Mediante la aplicación de un procedimiento abreviado, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado obtuvo la cuarta condena de un miembro del grupo delictivo organizado denominado como “Berna”.

Se trata de Víctor Manuel Márquez Lizama condenado por el delito de asociación para delinquir, mismo ilícito por el que en octubre de 2025 se sentenció a Sindy Maesy Martínez Ortiz y Jorge Ezequiel Meza Díaz, todos relacionados al caso de desaparición de 12 personas ocurrida el 12 de junio de 2024. De igual forma en mayo de 2025 se encontró culpable a Olga Leticia Álvarez.

Asimismo, guardan prisión otros acusados, entre ellos: Marvin Javier Banegas Jaén, Luis Edgardo Martínez Lezama, Imer Noé Guevara Castellanos, Ángel Miguel Inestroza Colomer, Gamalie Odil Rodríguez Solórzano y Juan Ángel Chicas García, quienes forman parte de la organización “Berna”, capturados el 5 de diciembre de 2024.

Las líneas de investigación continúan abiertas por sospechas del crimen de José Octavio Sosa Méndez, hermano de José Rafael Sosa Méndez, solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos, por supuestos vínculos con el tráfico de droga y 11 personas más, supuestos escoltas del victimado.

Las autoridades, incluyendo a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), equipos de inteligencia de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, indicaron que esperan encontrar todos esos elementos para dar respuesta y esclarecer los hechos sucedidos tanto en lo bajos de Baracoa, aldea de Puerto Cortés; y Las Marías, en Tela, Atlántida, donde se reportó el desaparecimiento de 26 personas.

Las investigaciones de la Policía establecen que la desaparición de 12 hombres en Baracoa tiene que ver con el rapto de 14 habitantes en el sector de Crique Las Marías, Tela, quienes fueron llevados por la fuerza por un grupo de al menos 50 hombres, presuntos militares, el 17 de junio en venganza de otros eventos relacionados.