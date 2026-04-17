Refuerzan seguridad ciudadana en terminal de buses de SPS y otros puntos

La Policía Nacional a través de agentes asignados a la División de Seguridad del Transporte Urbano ha intensificado los operativos de abordaje y desabordaje de todas las rutas de la zona norte, ubicándose en los puntos estratégicos de la capital industrial, incluyendo la Gran Central de Buses.
Estas acciones preventivas se ejecutan con el objetivo de disuadir delitos, detectar el transporte de objetos ilícitos y brindar una presencia policial efectiva que devuelva la confianza a la población que utiliza este servicio diariamente.
Durante las intervenciones, los agentes realizan funciones de registro de pasajeros, verificación de documentos de identidad, registro físico preventivo, inspección de unidades y revisión de los interiores de los buses para asegurar que no existan armas o sustancias prohibidas.
También se realiza diálogo directo con conductores y cobradores para identificar posibles amenazas o intentos de extorsión en tiempo real.
Por otro lado, en el marco del plan “Barrios y Comunidades Seguras” desarrollan patrullajes y recorridos preventivos en motocicleta en distintos sectores de la ciudad. Las operaciones están orientadas a la disuasión de faltas y delitos, así como al fortalecimiento de la presencia policial en zonas "calientes".
Entre los puntos intervenidos están el barrio Guamilito y el centro, así como el bulevar del norte, colonia Brisas de Expocentro, los bordos de La Guadalupe, el sector de la 105 Brigada, barrios Medina y Cabañas, colonias Reparto Lempira y Villa Ernestina, bulevar Las Torres y el sector del estadio Olímpico.