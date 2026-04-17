Refuerzan seguridad ciudadana en terminal de buses de SPS y otros puntos

San Pedro Sula, Honduras.

La Policía Nacional a través de agentes asignados a la División de Seguridad del Transporte Urbano ha intensificado los operativos de abordaje y desabordaje de todas las rutas de la zona norte, ubicándose en los puntos estratégicos de la capital industrial, incluyendo la Gran Central de Buses.

Estas acciones preventivas se ejecutan con el objetivo de disuadir delitos, detectar el transporte de objetos ilícitos y brindar una presencia policial efectiva que devuelva la confianza a la población que utiliza este servicio diariamente.

Durante las intervenciones, los agentes realizan funciones de registro de pasajeros, verificación de documentos de identidad, registro físico preventivo, inspección de unidades y revisión de los interiores de los buses para asegurar que no existan armas o sustancias prohibidas.

También se realiza diálogo directo con conductores y cobradores para identificar posibles amenazas o intentos de extorsión en tiempo real.