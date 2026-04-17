Envían a la cárcel a cabecilla transnacional y gatillero de la Mara MS-13

Mediante una audiencia inicial en los tribunales de sentencia con competencia nacional territorial en materia de criminalidad organizada y corrupción, se dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión reventiva contra dos, considerados por las autoridades, como "peligrosos" integrantes de la Mara Salvatrucha.
La determinación judicial surgió tras la carga probatoria presentada por los agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), quienes el pasado 11 de abril ejecutaron una operación en el sector Quebrada Seca, Choloma.
Entre los enviados a prisión están alias Peligroso, presunto cabecilla de alto rango, quien según las investigaciones, fue deportado de Estados Unidos en 2024, desde donde fungía como enlace transnacional, coordinando directrices entre células criminales del extranjero y Honduras. Actualmente era el responsable del programa de control y distribución de narcóticos.
Junto a él fue procesado alias Bad Bunny, con un historial criminal de 15 años dentro de la organización. Los investigadores lo identificaron como el encargado del programa de gatilleros y la venta de estupefacientes en la zona norte.
En la operación les decomisaron un fusil AK-47, munición de uso prohibido y múltiples paquetes de aparente cocaína, marihuana y piedra de crack.
En ese sentido, enfrentan procesos por tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido, tenencia de munición de uso prohibido y asociación para delinquir.
Por su antecedente, el juez determinó su traslado inmediato al centro penitenciario de máxima seguridad "La Tolva", en Morocelí, El Paraíso.