Envían a la cárcel a cabecilla transnacional y gatillero de la Mara MS-13

San Pedro Sula, Honduras.

Mediante una audiencia inicial en los tribunales de sentencia con competencia nacional territorial en materia de criminalidad organizada y corrupción, se dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión reventiva contra dos, considerados por las autoridades, como "peligrosos" integrantes de la Mara Salvatrucha.

​La determinación judicial surgió tras la carga probatoria presentada por los agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), quienes el pasado 11 de abril ejecutaron una operación en el sector Quebrada Seca, Choloma.

​Entre los enviados a prisión están alias Peligroso, presunto cabecilla de alto rango, quien según las investigaciones, fue deportado de Estados Unidos en 2024, desde donde fungía como enlace transnacional, coordinando directrices entre células criminales del extranjero y Honduras. Actualmente era el responsable del programa de control y distribución de narcóticos.