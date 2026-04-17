Hallan asesinado a un hombre en la colonia Zerón de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este viernes en la colonia Zerón, en San Pedro Sula, generando alarma entre los residentes del sector.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue hallada maniatada y envuelta en sábanas, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.