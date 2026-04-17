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Hallan asesinado a un hombre en la colonia Zerón de San Pedro Sula

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue hallada maniatada y ensabanada

Hallan asesinado a un hombre en la colonia Zerón de San Pedro Sula

Escena donde fue encontrado sin vida el cuerpo de una persona en la colonia Zerón de San Pedro Sula.

Fotografía: Cortesía
SAN PEDRO SULA

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este viernes en la colonia Zerón, en San Pedro Sula, generando alarma entre los residentes del sector.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue hallada maniatada y envuelta en sábanas, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

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Hasta el momento, la persona no ha sido identificada, por lo que se espera que en las próximas horas se logre establecer su identidad mediante los procedimientos correspondientes.

Al lugar se hicieron presente personal de Medicina Forense, quienes realizarán el levantamiento cadavérico e iniciarán las diligencias necesarias para determinar las causas de la muerte.

Autoridades policiales acordonaron la zona mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer este hecho violento en la zona norte de Honduras.

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Redacción La Prensa
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