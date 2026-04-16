Violento ataque armado deja un hombre muerto en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

La noche de este jueves, un hombre murió en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Irías Navas de La Ceiba, Atlántida.

La víctima fue identificada preliminarmente por sus familiares como Erik Bardales Peralta.

Según informes iniciales, sujetos desconocidos y fuertemente armados irrumpieron de forma violenta en la residencia de Bardales. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra él, acabando con su vida de manera instantánea en el lugar de los hechos.

Tras cometer el crimen, los malhechores huyeron de la escena con rumbo desconocido.Minutos después del ataque, elementos de la Policía Nacional se trasladaron a la zona para levantar indicios.

Hasta el momento, se desconoce el móvil que llevó a los asesinos a quitarle la vida a Bardales.

Los habitantes de la Irías Navas se encuentran consternados ante el suceso, mientras los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las primeras pesquisas para tratar de dar con el paradero de los responsables.