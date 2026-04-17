Tras persecución policial caen tres supuestos asaltantes en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

Mediante denuncia interpuesta a través del Sistema Nacional de Emergencia 911, agentes policiales arrestaron a tres hombres por suponerlos responsables del delito de robo con violencia en el centro de la ciudad.

Los detenidos son tres ciudadanos de 30, 34 y 35 años de edad, de oficio marino, conductor de plataforma digital y jornalero, originarios de San Pedro Sula y Choluteca.

La operación se desarrolló luego de recibir la denuncia de un ciudadano que manifestó haber sido víctima de asalto, indicando que se encontraba dando seguimiento a los sospechosos en su vehículo particular, lo que permitió a los agentes activar de inmediato un dispositivo de localización.