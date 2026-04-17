Tras persecución policial caen tres supuestos asaltantes en SPS

Mediante denuncia interpuesta a través del Sistema Nacional de Emergencia 911, agentes policiales arrestaron a tres hombres por suponerlos responsables del delito de robo con violencia en el centro de la ciudad.
Los detenidos son tres ciudadanos de 30, 34 y 35 años de edad, de oficio marino, conductor de plataforma digital y jornalero, originarios de San Pedro Sula y Choluteca.
La operación se desarrolló luego de recibir la denuncia de un ciudadano que manifestó haber sido víctima de asalto, indicando que se encontraba dando seguimiento a los sospechosos en su vehículo particular, lo que permitió a los agentes activar de inmediato un dispositivo de localización.
En respuesta, los uniformados policiales se desplazaron al sector, logrando ubicar y detener a los sospechosos a la altura de la primera calle, frente al parque entral de San Pedro Sula, cuando estos se conducían en un vehículo tipo turismo, marca Honda Civic, color plateado.
Según el informe, los individuos habrían realizado un cambio de vehículo en las cercanías de un restaurante del barrio Río de Piedras, dejando abandonada una camioneta marca Ford Escape, color blanco, la cual fue inspeccionada por los agentes.
Durante la inspección se logró el decomiso de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, además de 40,930 lempiras en efectivo, dos teléfonos celulares y un permiso de portación de arma de fuego.
Los detenidos fueron trasladados junto con las evidencias decomisadas a las instalaciones de la Primera Estación Policial, y posteriormente fueron puestos a disposición de la fiscalía del Ministerio Público (MP) para continuar con su proceso legal.