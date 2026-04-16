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Caen tres supuestos asaltantes en Maheco; vinculados a la banda "Los Mendoza"

La captura se realizó tras una persecución iniciada luego de un robo en un bus de la Céleo Gonzales

Caen tres supuestos asaltantes en Maheco; vinculados a la banda Los Mendoza

Los detenidos fueron identificados como Orlando Antonio Mendoza Banegas, de 22 años; Edwin Samuel Mendoza Banegas, de 25; y Lester Haldair Bayde Gutiérrez, de 19 años.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés.

Tres presuntos asaltantes de transporte público fueron capturados por la Policía Nacional en el sector de Maheco, en San Pedro Sula, Cortés, tras una persecución iniciada luego de un robo en una unidad de bus.

Los detenidos fueron identificados como Orlando Antonio Mendoza Banegas, de 22 años; Edwin Samuel Mendoza Banegas, de 25; y Lester Haldair Bayde Gutiérrez, de 19, quienes, según las autoridades, estarían vinculados a la banda conocida como “Los Mendoza”.

Los acusados asaltaban buses en Maheco, SPS.

Los acusados asaltaban buses en Maheco, SPS.

 (Foto: LA PRENSA)

De acuerdo con el informe preliminar, los sospechosos habrían asaltado un bus de la ruta que cubre el sector de la colonia Céleo Gonzales, en el bulevar del Este.

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Tras recibir la alerta, agentes policiales iniciaron un operativo que permitió dar seguimiento a los individuos.

La persecución culminó en la zona de Maheco, donde los tres fueron interceptados y capturados por los uniformados.

La captura se realizó tras una persecución iniciada luego de un robo en una unidad de bus.

La captura se realizó tras una persecución iniciada luego de un robo en una unidad de bus.

 (Foto: LA PRENSA)

Las autoridades indicaron que los detenidos son investigados por su presunta participación en asaltos a unidades de transporte público en la ciudad, un delito que ha sido recurrente en distintos sectores de San Pedro Sula.

Hasta el momento, la Policía no ha detallado si existen más personas vinculadas a este grupo ni los indicios decomisados durante la operación.

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Redacción La Prensa
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