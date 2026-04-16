Caen tres supuestos asaltantes en Maheco; vinculados a la banda "Los Mendoza"

San Pedro Sula, Cortés.

Tres presuntos asaltantes de transporte público fueron capturados por la Policía Nacional en el sector de Maheco, en San Pedro Sula, Cortés, tras una persecución iniciada luego de un robo en una unidad de bus. Los detenidos fueron identificados como Orlando Antonio Mendoza Banegas, de 22 años; Edwin Samuel Mendoza Banegas, de 25; y Lester Haldair Bayde Gutiérrez, de 19, quienes, según las autoridades, estarían vinculados a la banda conocida como “Los Mendoza”.

De acuerdo con el informe preliminar, los sospechosos habrían asaltado un bus de la ruta que cubre el sector de la colonia Céleo Gonzales, en el bulevar del Este.

Tras recibir la alerta, agentes policiales iniciaron un operativo que permitió dar seguimiento a los individuos. La persecución culminó en la zona de Maheco, donde los tres fueron interceptados y capturados por los uniformados.