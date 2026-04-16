Asaltantes matan a balazos a un ingeniero en Tegucigalpa

"La maldad le arrebató la vida, pero la justicia divina prevalecerá. En medio del dolor, Nando nos deja una lección invaluable de humanidad y fe. Sus minutos finales fueron suficientes para encontrar la paz eterna en brazos de nuestro Padre celestial. Sus padres enfrentan un desafío monumental, pero nosotros, inspirados por su ejemplo, debemos perseverar en la esperanza de reunirnos con nuestros seres queridos en un lugar sin dolor ni sufrimiento. La muerte es impredecible, pero en cada momento, podemos elegir buscar la luz de Dios y encontrar consuelo en su Espíritu Santo", escribió una usuaria cercana al joven.