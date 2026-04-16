Asaltantes matan a balazos a un ingeniero en Tegucigalpa

Un ingeniero perdió la vida la noche del miércoles 15 de abril tras ser víctima de un asalto armado en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, según información preliminar.
La víctima fue identificada como Fernando Durón Velásquez. El ataque se registró alrededor de las 9:00 de la noche en la quinta entrada del sector, donde fue interceptado por sujetos armados mientras se desplazaba en motocicleta.
De acuerdo con los reportes, los agresores intentaron despojarlo de sus pertenencias y del vehículo. En medio del asalto, el ingeniero habría intentado huir, pero fue atacado a disparos en repetidas ocasiones, aunque los hechos aún están en investigación.
Tras resultar gravemente herido, fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela, donde ingresó en estado crítico.
Minutos después, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones, entre ellas una herida que le perforó un pulmón.
Las autoridades policiales desplegaron un operativo para ubicar a los responsables del crimen y avanzar en las investigaciones. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.
En redes sociales, los mensajes de consternación por la muerte del joven se multiplicaron: "Hoy, una madre y su familia son invadidos por en manto del dolor, por la pérdida física de Fernando, cariñosamente Nando, un joven excepcional que brilló por su bondad, humildad y sonrisa contagiosa. Ingeniero de profesión, estaba lleno de vida y sueños por cumplir".
"La maldad le arrebató la vida, pero la justicia divina prevalecerá. En medio del dolor, Nando nos deja una lección invaluable de humanidad y fe. Sus minutos finales fueron suficientes para encontrar la paz eterna en brazos de nuestro Padre celestial. Sus padres enfrentan un desafío monumental, pero nosotros, inspirados por su ejemplo, debemos perseverar en la esperanza de reunirnos con nuestros seres queridos en un lugar sin dolor ni sufrimiento. La muerte es impredecible, pero en cada momento, podemos elegir buscar la luz de Dios y encontrar consuelo en su Espíritu Santo", escribió una usuaria cercana al joven.
“Qué pesar, Fernando, crecimos en el mismo barrio, vecinos de toda la vida, vecinos cercanos, vecinos presentes. Que en paz descanse, y Dios le dé fuerza a sus padres, hermanos, toda la familia. Siempre te recordaremos”, añadió otra internauta.