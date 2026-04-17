Lo capturan por abusar de un niño que era su vecino en Lempira

San Pedro Sula.

En las últimas horas se capturó a un hombre, a quien se le supone responsable del delito de violación en perjuicio de un menor de 6 años en el occidente del país.

La acción policial se ejecutó de manera inmediata tras la denuncia interpuesta en las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el municipio de Lepaera, Lempira, lo que permitió la movilización de equipos hacia el sector de Pinos Caídos, aldea La Rinconada, donde se efectuó la captura del sospechoso.

El sospechoso es un joven de 18 años de edad, de oficio agricultor, nacionalidad hondureña, originario y residente en el mismo sector donde se ejecutó su detención.

De acuerdo con el informe preliminar, la madre del menor manifestó que se encontraba en su vivienda junto a su hijo de 6 años de edad cuando éste indicó que se dirigiría a la casa de su abuela paterna.

Posteriormente, el menor regresó a su hogar y habría manifestado haber sido víctima de abuso sexual por parte de un vecino del sector.

Ante lo sucedido, la madre acudió de inmediato a las oficinas de la DPI en Lepaera, donde se conformó un equipo de investigadores, quienes mediante labores de ubicación y seguimiento lograron la detención del sospechoso.

El detenido será puesto a la orden del Ministerio Público para que se continúe con el proceso legal conforme a ley.