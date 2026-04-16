Crimen de “La Mazorca”: DPI decomisa vehículo clave

Tocoa, Colón

La Dirección Policial de Investigación (DPI) informó este jueves que ha decomisado evidencia que sería fundamental para esclarecer el crimen contra la joven Katherine Mejía, conocida en redes sociales como “La Mazorca”. Entre los indicios incautados figura el vehículo en el que se habrían transportado varios hombres armados que raptaron a la tiktokera la noche del pasado martes. El cuerpo de Mejía fue hallado la mañana de este jueves en las cercanías de la construcción del nuevo hospital San Isidro, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Tocoa.

De acuerdo con Marvin Mendoza, jefe de la DPI en Tocoa, “el automóvil fue utilizado para privar de su libertad a la joven y, posteriormente, trasladarla hacia el sector donde le dieron muerte”. “Verificamos que el vehículo fue utilizado para llevarla hasta el lugar donde le dieron muerte”, puntualizó Mendoza. Asimismo, las autoridades confirmaron la captura de tres personas vinculadas al hecho: dos mujeres y un hombre. Los detenidos han sido identificados como Jefry Hernández, y dos mujeres menores de edad.

Exnovio de Katherine lo confieza todo

Según el testimonio de Adonis, expareja de la víctima y quien fue requerido por la Policía, los responsables lo habrían amenazado para obligarlo a entregar a la joven y llevarla a un lugar donde sería raptada. “Me dijeron que se las llevara, que si no lo hacía me matarían. Entonces no me quedó de otra. Le dije que fuéramos al sitio y ellos después llegaron, nos apuntaron con armas y nos subieron al carro”, declaró a medios locales.