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Degollada hallan a tiktoker y modelo en Tocoa, Colón

La joven Katherine Mejía, conocida en redes como la "Mazorca", fue hallada sin vida tras ser reportada como desaparecida ayer

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Este jueves fue hallada sin vida y con signos de violencia la joven Katherine Mejía, tiktoker y modelo local de Tocoa, Colón, tras varias horas de búsqueda en esa región del país.

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El cuerpo de la joven tocoeña fue hallado a un kilómetro de la carretera CA-13, en ese municipio coloneño, por personas que circulaban por una zona de palma africana. Tras alertar a autoridades policiales, equipos de esa entidad llegaron al sitio y acordonaron la escena.

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Mejía se hacía llamar "la Mazorca" en redes sociales. En TikTok acumulaba videos con miles de visualizaciones, especialmente sobre su rutina diaria y modelaje local de marcas y comercios.
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La joven compartía contenido casi a diario en la red social TikTok. También publicaba en Facebook e Instagram.

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Ayer, la joven habría sido, supuestamente, raptada. Esto causó preocupación entre sus familiares y amigos. Las fuentes policiales en la zona describieron que la joven fue hallada degollada y con otros signos de violencia en su cuerpo.

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Pobladores describieron que fueron unos niños los que hallaron el cuerpo en una zona inhóspita de cultivos en la periferia tocoeña. Parientes llegaron al lugar y lamentaron el deceso de la joven. Pidieron una investigación y justicia a autoridades.

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Parientes habían pedido ayer a medios de comunicación alertar sobre su desaparición. Menos de 24 horas después, fue hallada sin vida en esa misma localidad.

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De momento, autoridades policiales se limitaron a informar que recopilan primeros indicios investigativos. No se reportan detenciones.

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