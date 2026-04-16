Degollada hallan a tiktoker y modelo en Tocoa, Colón

Este jueves fue hallada sin vida y con signos de violencia la joven Katherine Mejía, tiktoker y modelo local de Tocoa, Colón, tras varias horas de búsqueda en esa región del país.
El cuerpo de la joven tocoeña fue hallado a un kilómetro de la carretera CA-13, en ese municipio coloneño, por personas que circulaban por una zona de palma africana. Tras alertar a autoridades policiales, equipos de esa entidad llegaron al sitio y acordonaron la escena.
Mejía se hacía llamar "la Mazorca" en redes sociales. En TikTok acumulaba videos con miles de visualizaciones, especialmente sobre su rutina diaria y modelaje local de marcas y comercios.
La joven compartía contenido casi a diario en la red social TikTok. También publicaba en Facebook e Instagram.
Ayer, la joven habría sido, supuestamente, raptada. Esto causó preocupación entre sus familiares y amigos. Las fuentes policiales en la zona describieron que la joven fue hallada degollada y con otros signos de violencia en su cuerpo.
Pobladores describieron que fueron unos niños los que hallaron el cuerpo en una zona inhóspita de cultivos en la periferia tocoeña. Parientes llegaron al lugar y lamentaron el deceso de la joven. Pidieron una investigación y justicia a autoridades.
Parientes habían pedido ayer a medios de comunicación alertar sobre su desaparición. Menos de 24 horas después, fue hallada sin vida en esa misma localidad.
De momento, autoridades policiales se limitaron a informar que recopilan primeros indicios investigativos. No se reportan detenciones.