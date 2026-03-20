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Cae presunta banda que cometía asaltos en buses de San Pedro Sula

Una denuncia ciudadana permitió a la Policía Nacional capturar a cinco presuntos asaltantes en San Pedro Sula, entre ellos cuatro hombres y una mujer

Cae presunta banda que cometía asaltos en buses de San Pedro Sula

De acuerdo con las investigaciones iniciales, los detenidos ya venían siendo señalados por su presunta participación en hechos delictivos.
San Pedro Sula, Honduras.

La Policía Nacional capturó a cuatro hombres y una mujer señalados de integrar una banda dedicada a robos en unidades de transporte público.

Los detenidos fueron identificados como Yesner Yacrel Portillo Posadas (30), Cesar Javier Herrera Cruz (32), Jonathan Darío Paredes (34) y Soany Gissela Rodríguez Pineda (22).

El operativo se realizó en el barrio Lempira, entre la 8 y 9 avenida y la 8 calle, luego de que ciudadanos alertaran a la policía sobre un grupo de individuos que se desplazaba en una camioneta tras asaltar un bus en el barrio El Benque.

Soany Gissela Rodríguez Pineda, de 22 años de edad.

Soany Gissela Rodríguez Pineda, de 22 años de edad.

Durante la acción policial se decomisó una arma de fuego, calibre 38, varias pertenencias presuntamente robadas y la camioneta en la que se movilizaban, un Ford Escape gris sin placas.

Hasta el momento, cuatro víctimas del grupo planean presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Turno para continuar con el proceso legal.

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Redacción La Prensa
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