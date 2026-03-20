Cae presunta banda que cometía asaltos en buses de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La Policía Nacional capturó a cuatro hombres y una mujer señalados de integrar una banda dedicada a robos en unidades de transporte público.

Los detenidos fueron identificados como Yesner Yacrel Portillo Posadas (30), Cesar Javier Herrera Cruz (32), Jonathan Darío Paredes (34) y Soany Gissela Rodríguez Pineda (22).

El operativo se realizó en el barrio Lempira, entre la 8 y 9 avenida y la 8 calle, luego de que ciudadanos alertaran a la policía sobre un grupo de individuos que se desplazaba en una camioneta tras asaltar un bus en el barrio El Benque.