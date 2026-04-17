Matan a balazos a vendedor de frutas en La Lima, Cortés

La Lima, Cortés.

Un nuevo hecho violento enlutó a una familia hondureña y generó consternación en la zona norte del país. La tarde del jueves, un vendedor de frutas perdió la vida en circunstancias aún no esclarecidas en el desvío hacia la colonia Tela, en el municipio de La Lima.

La víctima fue identificada como Héctor Rolando Castillo Mejía, de 48 años de edad, originario de Nuevo San Juan. Según información preliminar, un individuo que se conducía en motocicleta llegó hasta el lugar donde Castillo realizaba su jornada laboral y, tras perpetrar el ataque, se dio a la fuga con rumbo desconocido.