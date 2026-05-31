Aumentan deportaciones de hondureños desde Estados Unidos en 2026

TEGUCIGALPA

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) , entre el 1 de enero y el 28 de mayo de 2026, un total de 17,531 hondureños fueron retornados al país desde territorio estadounidense.

El número de hondureños retornados desde Estados Unidos (EEUU) registró un aumento considerable durante los primeros cinco meses de 2026, casi duplicando la cifra reportada en el mismo período de 2025.

En el mismo período de 2025, la cantidad de retornados fue de 9,969, lo que evidencia un fuerte repunte en las deportaciones, superior al 75% en comparación con el año anterior.

L​​​​​​os datos confirman un incremento significativo en los procesos de expulsión, marcados por los severos controles migratorios implementados en Estados Unidos, señalan expertos.

En total, 19,364 hondureños han regresado al país, de los cuales el 91% provienen de Estados Unidos. Desde México, el INM reporta la llegada de 1,750 connacionales (9%), mientras que de Guatemala retornaron 83 personas.

De los retornados desde Estados Unidos, un total de 14,279, es decir, el 81%, fueron deportados por las autoridades estadounidenses como parte de sus políticas migratorias. Asimismo, 3,252 personas regresaron de manera voluntaria al territorio nacional, según los datos oficiales.

En cuanto a las edades, la población más afectada se concentra en jóvenes y adultos en edad productiva. El grupo de 21 a 30 años lidera con 6,526 casos, seguido por las personas de 31 a 40 años, con 5,452 retornos.

E​​​​​​sto refleja un impacto directo en la fuerza laboral del país, ya que se trata de personas en plena capacidad productiva que, en muchos casos, migraron en busca de mejores oportunidades económicas.

Los datos también indican que los hombres representan la mayoría de los retornados, con 14,163 casos, frente a 1,642 mujeres. Además, se reportan 1,450 niños y 276 niñas, lo que evidencia el impacto de la migración en los núcleos familiares.

Los especialistas señalan que este flujo constante de retornados requiere fortalecer los programas de reinserción, empleo y apoyo social para evitar que estas personas vuelvan a intentar migrar de manera irregular.