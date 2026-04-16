Más de 11,600 hondureños deportados hasta marzo, el 91.6% desde USA

Tegucigalpa, Honduras

Al menos 11,621 migrantes hondureños fueron deportados entre enero y marzo de este año, en su mayoría (91.6%) desde Estados Unidos, lo que representa un aumento del 19.8% en comparación con el mismo período de 2025, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

Las estadísticas oficiales indican que, en el primer trimestre de este año, fueron deportados a Honduras 11,621 migrantes, es decir, 1,920 más que los 9,701 expulsados en los mismos meses de 2025.

Estados Unidos encabeza la lista de países que más deportaron hondureños, con 10,647 migrantes, lo que equivale al 91.6% del total de personas retornadas en el período analizado.

En segundo lugar se ubica México, con 913 retornos (7.8%), mientras que Guatemala deportó a 61 hondureños (0.52%), detalló el INM.