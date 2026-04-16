Buscan que padres ausentes ya no puedan bloquear pasaportes ni viajes de menores

Tegucigalpa, Honduras

La realidad de miles de hogares donde un solo padre o madre asume la crianza está en el centro de dos iniciativas de ley presentadas por el diputado liberal Jhosy Toscano, orientadas a eliminar los obstáculos legales que enfrentan los menores cuando uno de sus progenitores está ausente, incumple sus obligaciones o se desconoce su paradero. Una de las propuestas busca destrabar el trámite de pasaporte para menores de edad, que actualmente requiere la autorización de ambos padres. Según Toscano, esta exigencia se ha convertido en una barrera para muchas familias. “Si no hay acompañamiento del padre o madre, el menor no puede obtener su pasaporte. Y estamos hablando de un derecho humano, el derecho a la identidad y a su documentación”, explicó.

La iniciativa plantea que el progenitor responsable pueda gestionar el documento sin restricciones cuando el otro no ejerce su rol, evitando así bloqueos, chantajes o retrasos que afectan directamente a los niños. En paralelo, el congresista impulsa una segunda propuesta enfocada en la autorización de viajes al extranjero, que introduce la figura de una autorización judicial sustitutiva. Este mecanismo permitiría que un juez resuelva, en un plazo máximo de 72 horas, si procede o no la salida del menor del país, mediante un proceso sumario, oral y preferente.

El juez deberá valorar criterios como la finalidad legítima del viaje, la inexistencia de riesgo de sustracción internacional y la negativa injustificada del otro progenitor o su imposibilidad de otorgar el permiso. Entre las condiciones para considerar arbitraria esa negativa se incluyen el incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria, la ausencia prolongada de contacto con el menor, el desconocimiento del paradero del padre o madre y la falta de ejercicio efectivo de la patria potestad.

Toscano advirtió que la actual rigidez del sistema ha derivado incluso en prácticas irregulares. “Hemos encontrado falsificación de firmas y notarios que autentican documentos sin verificar. Por eso llevamos el caso a un juez, para que revise y autorice cuando se compruebe la irresponsabilidad del otro progenitor”, señaló. Las propuestas también buscan evitar procesos largos como la suspensión o privación de la patria potestad, que pueden tardar hasta dos años, cuando lo que se necesita es resolver situaciones puntuales como un viaje o la obtención de documentos. “Esta iniciativa no debilita la patria potestad. Lo que hace es evitar que el abandono o la irresponsabilidad se conviertan en un mecanismo de bloqueo que afecte el desarrollo del menor”, sostuvo el diputado.