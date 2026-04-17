Más de 11 años de cárcel contra 5 colombianos que cayeron con 3.9 toneladas de cocaína

Tegucigalpa, Honduras.

Por el delito de tráfico de drogas agravado, y mediante un procedimiento abreviado en los tribunales, se emitió condena contra cinco colombianos a quienes la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) les incautó 3,993 kilos de cocaína.

Los sentenciados son Álvaro Castro Escalante, Laider Castro Morales, Luis Antonio Polo Silva, Gorji Otero Pomares y Jorge Alfredo Colemer Haylock, éste último también ostenta la nacionalidad hondureña. Los traficantes fueron requeridos el 29 de septiembre de 2024 tras una operación antidroga en altamar.

Agentes Contra el Crimen Organizado de la Atic proporcionaron la información a la Fuerza Naval, lo que permitió la interceptación de la lancha donde trasladaban los 160 fardos de cocaína. La pequeña embarcación fue intervenida en los bancos de pesca conocidos como "Rosalinda", en el mar Caribe hondureño.