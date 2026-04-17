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Más de 11 años de cárcel contra 5 colombianos que cayeron con 3.9 toneladas de cocaína

Fueron capturados en alta mar el 29 de septiembre de 2024 cuando transportaban droga

Más de 11 años de cárcel contra 5 colombianos que cayeron con 3.9 toneladas de cocaína

La Atic alertó a la Fuerza Naval y fue entonces cuando se montó un operativo para interceptarlos.

Fotografía de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

Por el delito de tráfico de drogas agravado, y mediante un procedimiento abreviado en los tribunales, se emitió condena contra cinco colombianos a quienes la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) les incautó 3,993 kilos de cocaína.

Los sentenciados son Álvaro Castro Escalante, Laider Castro Morales, Luis Antonio Polo Silva, Gorji Otero Pomares y Jorge Alfredo Colemer Haylock, éste último también ostenta la nacionalidad hondureña. Los traficantes fueron requeridos el 29 de septiembre de 2024 tras una operación antidroga en altamar.

Agentes Contra el Crimen Organizado de la Atic proporcionaron la información a la Fuerza Naval, lo que permitió la interceptación de la lancha donde trasladaban los 160 fardos de cocaína. La pequeña embarcación fue intervenida en los bancos de pesca conocidos como "Rosalinda", en el mar Caribe hondureño.

Demostración de todo lo encontrado al momento del arresto de los extranjeros en el mar Caribe.

Demostración de todo lo encontrado al momento del arresto de los extranjeros en el mar Caribe.

(Fotografía de archivo)

La lancha junto a los sospechosos y la evidencia fueron trasladas a la estación naval de Puerto Castilla en Trujillo, Colón, donde técnicos en procesamiento de la escena del crimen de la Atic realizaron a inspección y conteo de la droga.

La incineración de las más de 3.9 toneladas de cocaína se llevó a cabo el viernes 11 de octubre de 2024. Justamente durante ese año la Atic incautó más de 14 toneladas de cocaína (14, 748 kilos) de operaciones realizada con el apoyo de distintas unidades militares.

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Redacción La Prensa
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