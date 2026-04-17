¡Terrible hallazgo! Encuentran muerta a una mujer en Tela, Atlántida

TELA, HONDURAS

La víctima fue identificada como Sandy Laing, cuyo cuerpo fue encontrado en un solar baldío ubicado en la colonia 4 de Enero.

La mañana de este viernes se registró un hecho violento en Tela, Atlántida, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un sector solitario de la ciudad.

El hecho ha generado conmoción entre los residentes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras el hallazgo del cadáver.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato a la zona para acordonar el área y comenzar con las primeras diligencias investigativas.

Posteriormente, personal de la Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado y autopsia correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa de muerte de la joven, por lo que el caso continúa bajo investigación.