Presidente Asfura expone medidas de alivio ante alza de combustibles

TELA, HONDURAS

Durante su intervención, el mandatario explicó que la volatilidad en los precios del petróleo responde a factores externos, por lo que el Gobierno ha adoptado acciones para amortiguar sus efectos en el país.

El presidente de la República, Nasry Asfura , expuso una serie de medidas orientadas a mitigar el impacto del alza internacional de los combustibles en la economía nacional, en el marco de la 66 Convención de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles , que se desarrolla en Tela.

En ese sentido, informó que se han destinado 680 millones de lempiras como apoyo temporal a los combustibles, con el objetivo de aliviar la carga sobre consumidores, transporte y sectores productivos.

Asimismo, aseguró que el país mantiene reservas suficientes y trabaja permanentemente para garantizar el abastecimiento nacional. “En Honduras no ha pasado que nos hemos quedado sin combustible. Tenemos reserva y como Gobierno estamos trabajando para tener lo suficiente”, afirmó.

El gobernante también instó a la población a adoptar medidas de ahorro ante el contexto internacional. “Lo mejor que puedo recomendarles es economizar combustible; esa es la mejor respuesta a este problema mundial”, subrayó.

En materia energética, anunció que se revisa el subsidio a la factura eléctrica con el fin de focalizarlo en los sectores más vulnerables, especialmente usuarios de bajo consumo, bajo criterios técnicos y de sostenibilidad fiscal.

En paralelo, Honduras es sede de la 66 Convención de la CLAEC, organizada junto a la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo, evento que reúne a empresarios, inversionistas y representantes del sector energético de diversos países de América Latina.

La convención aborda temas como el comportamiento del mercado petrolero, estrategias empresariales, sostenibilidad, abastecimiento e inversión regional, consolidando a Honduras como un punto de encuentro para el diálogo energético y la búsqueda de soluciones ante los desafíos globales.