Presidente Asfura expone medidas de alivio ante alza de combustibles

El presidente de la República, Nasry Asfura, expuso una serie de medidas orientadas a mitigar el impacto del alza internacional de los combustibles en la economía nacional, en el marco de la 66 Convención de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles, que se desarrolla en Tela.
Durante su intervención, el mandatario explicó que la volatilidad en los precios del petróleo responde a factores externos, por lo que el Gobierno ha adoptado acciones para amortiguar sus efectos en el país.
En ese sentido, informó que se han destinado 680 millones de lempiras como apoyo temporal a los combustibles, con el objetivo de aliviar la carga sobre consumidores, transporte y sectores productivos.
Asimismo, aseguró que el país mantiene reservas suficientes y trabaja permanentemente para garantizar el abastecimiento nacional. “En Honduras no ha pasado que nos hemos quedado sin combustible. Tenemos reserva y como Gobierno estamos trabajando para tener lo suficiente”, afirmó.
El gobernante también instó a la población a adoptar medidas de ahorro ante el contexto internacional. “Lo mejor que puedo recomendarles es economizar combustible; esa es la mejor respuesta a este problema mundial”, subrayó.
En materia energética, anunció que se revisa el subsidio a la factura eléctrica con el fin de focalizarlo en los sectores más vulnerables, especialmente usuarios de bajo consumo, bajo criterios técnicos y de sostenibilidad fiscal.
En paralelo, Honduras es sede de la 66 Convención de la CLAEC, organizada junto a la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo, evento que reúne a empresarios, inversionistas y representantes del sector energético de diversos países de América Latina.
La convención aborda temas como el comportamiento del mercado petrolero, estrategias empresariales, sostenibilidad, abastecimiento e inversión regional, consolidando a Honduras como un punto de encuentro para el diálogo energético y la búsqueda de soluciones ante los desafíos globales.