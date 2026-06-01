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Dos hombres heridos de bala deja supuesta discusión en Santa Bárbara

Una supuesta discusión bajo los efectos del alcohol provocó un ataque armado que dejó a un hombre herido y a otro hospitalizado en estado delicado

Dos hombres heridos de bala deja supuesta discusión en Santa Bárbara

Las autoridades policiales ya se encuentran realizando las investigaciones del caso. Imagen referencial de archivo.

Santa Bárbara

Dos personas resultaron heridas tras registrarse una balacera la noche de ayer domingo en el municipio de San Pedro Zacapa, Santa Bárbara. De acuerdo con los informes preliminares, las víctimas han sido identificadas como Juan Rivera Díaz y Jelsi Enamorado.

Asimismo, se informó que el hecho se habría originado por una supuesta discusión mientras los hombres ingerían bebidas alcohólicas. Por el momento, se desconoce si hay más personas involucradas en este violento suceso.

Maestro habría sido obligado a escribir carta de despedida

Debido a la gravedad de las heridas, Enamorado fue trasladado a un centro asistencial local, mientras que Rivera fue llevado de urgencia al Hospital Mario Catarino Rivas, donde se reporta en estado delicado.

Las autoridades policiales ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deducir responsabilidades.

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Redacción La Prensa
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