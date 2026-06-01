Dos hombres heridos de bala deja supuesta discusión en Santa Bárbara

Santa Bárbara

Dos personas resultaron heridas tras registrarse una balacera la noche de ayer domingo en el municipio de San Pedro Zacapa, Santa Bárbara. De acuerdo con los informes preliminares, las víctimas han sido identificadas como Juan Rivera Díaz y Jelsi Enamorado.

Asimismo, se informó que el hecho se habría originado por una supuesta discusión mientras los hombres ingerían bebidas alcohólicas. Por el momento, se desconoce si hay más personas involucradas en este violento suceso.