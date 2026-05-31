Joven motociclista muere tras impactar contra un automóvil en la CA-5

Un joven identificado como Jaziel Padilla, originario del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera CA-5, a la altura del sector de La Guama.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima se conducía en una motocicleta cuando ocurrió el percance. A causa de la fuerza del impacto, el vehículo quedó severamente destruido, mientras que el conductor perdió la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron a la escena para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento cadavérico. Asimismo, se inició una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer si hubo otros vehículos involucrados.
El fallecimiento de Padilla ha generado consternación entre familiares, amigos y habitantes de su comunidad de origen, quienes lamentan la pérdida del joven.