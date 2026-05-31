Joven motociclista muere tras impactar contra un automóvil en la CA-5

Las Vegas, Santa Bárbara.

Un joven identificado como Jaziel Padilla, originario del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera CA-5, a la altura del sector de La Guama.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se conducía en una motocicleta cuando ocurrió el percance. A causa de la fuerza del impacto, el vehículo quedó severamente destruido, mientras que el conductor perdió la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos.