Capturan a delivery por presunto robo de más de L14 mil mediante banca en línea

Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó en las últimas horas a un joven de 26 años, acusado del delito de apropiación y retención indebida en perjuicio de un testigo protegido, luego de una investigación que lo vincula con la transferencia irregular de más de 14 mil lempiras desde una cuenta bancaria en línea en Tegucigalpa.

La detención fue ejecutada por agentes del Departamento de Delitos Especiales de la DPI en la colonia Villa Nueva de Tegucigapa.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima denunció la desaparición de su teléfono celular. Al día siguiente, al acudir a una institución bancaria para recuperar el acceso a su cuenta de banca en línea, fue informada de que se había realizado una transferencia electrónica por un monto de 14,305 lempiras hacia una cuenta vinculada al ahora detenido.