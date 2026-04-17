Auto de formal procesamiento para 20 hombres por violencia contra la mujer

Auto de formal procesamiento emitieron en las últimas horas contra al menos 20 hombres a quienes se les vincula como sospechosos de haber cometido diversas agresiones en perjuicio de sus parejas.
Dentro de las resoluciones judiciales está el auto de formal procesamiento dictado contra Luis Fernando Reyes George, Germán Adonay Jiménez Redondo y Darling Joel Aguilar Pineda, por el delito de maltrato familiar agravado. Asimismo, bajo la tipificación de maltrato familiar agravado habitual se procesó a Quevin Jesisier Portillo Escobar, Luis Alberto Sagastume Pineda y Melkin Nahum Avilez.
También se dictó el auto de formal procesamiento a Brayan Asaí Reyes Chimilio por violencia contra la mujer. Por su parte, Fredy Antonio Ponce Mejía, Darwin Manuel Contreras, Reynaldo Enrique López Licona, Cristian Alexander Ordoñez Bonilla, Marlon Fernando Durán Martínez, Williams José López García, José Menelio Ortiz Ríos y Allan Edgardo Andrade Reyes, enfrentan el mismo proceso judicial por el delito de quebrantamiento de medida o condena.
La Fiscalía confirmó que a José Javier Funez Jerezano se le dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva por el delito de violación agravada. De igual manera, Edis Geovany Romero enfrenta proceso por femicidio agravado en su grado de ejecución de tentativa inacabada y allanamiento de domicilio. El avance de las causas judiciales incluye la remisión a audiencia de juicio de los procesos contra Alex Gerardo López por maltrato familiar agravado y Francisco Juvenal Murcia Tejeda por quebrantamiento de medida o condena.
En otra instancia, durante la audiencia de proposición de pruebas se admitieron los elementos probatorios contra Ivis Roberto Hernández por maltrato familiar y Adonys Arnold Ortez Amaya por maltrato familiar agravado, mientras que, en audiencia preliminar se formalizó la acusación contra Félix Suazo Munguía por maltrato familiar agravado.
Respecto a las audiencias de declaración de imputados se impusieron medidas distintas a la detención judicial para Wilmer Ricardo Castro Ruiz, Brayan Varoni Mendoza, Carlos Said Paz Enamorad y Carlos David Rubio Guevara, por quebrantamiento de medida o condena, así como para José Manuel Andrés Escobar por maltrato familiar agravado.
Mediante, Joel Enrique Martínez y Moisés Fernando Cruz Chávez recibieron sentencia condenatoria por quebrantamiento de medida o condena. Por último, en audiencia de juicio, Danilo Campos Valentín fue declarado culpable por el delito de maltrato familiar agravado habitual.