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Arrestan a menor alias “El Chele” con arma y droga en Rivera Hernández

Las autoridades lo vinculan con la Pandilla 18, una de las estructuras de mayor operación en la zona

Arrestan a menor alias “El Chele” con arma y droga en Rivera Hernández

La acción policial se ejecutó en el marco del plan "Barrios y Comunidades Seguras" focalizado en reducir los índices delictivos en sectores de alta incidencia criminal.

Fotografía cortesía
San Pedro Sula, Cortés.

En las últimas horas, en las cercanías a la colonia Planeta, pero siempre dentro del sector Rivera Hernández, se aprehendió a un menor de edad por suponerlo responsable de la infracción penal de porte ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas.

El aprehendido, de 17 años, originario de San Pedro Sula y residente en la colonia Planeta, conocido con el alias de El Chele, es supuesto miembro activo de la Pandilla 18, según información preliminar recabada por los agentes.

Durante la operación, a este menor se le decomisó un arma de fuego tipo revólver, color negro con empuñadura de caucho, así como cuatro proyectiles sin percutir y siete bolsas plásticas transparentes conteniendo hierba seca supuesta marihuana.

El menor aprehendido fue trasladado junto a la evidencia decomisada a las instalaciones de la Primera Estación Policial, donde se realizó el informe correspondiente para posteriormente ser remitido a la fiscalía del Ministerio Público (MP) conforme a ley.

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Redacción La Prensa
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