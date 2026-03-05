Prisión preventiva contra supuesto cabecilla de la pandilla 18 en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Ayer miércoles, en audiencia inicial, se dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra Roger Marín Zalavarría Fúnez, señalado como uno de los principales cabecillas de la Pandilla 18, que operaba en la colonia Losusa, del barrio Chamelecón, en San Pedro Sula.

La medida fue dictada por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, porte ilegal de municiones de uso prohibido y asociación para delinquir, según informó el Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades, el imputado estaría vinculado a actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y el control de operaciones criminales. Mientras tanto, continuará recluido bajo la medida de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.