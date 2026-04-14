Desmantelan supuesto centro logístico de la pandilla 18 en la Celeo Gonzales

San Pedro Sula.

En un allanamiento fueron detenidos dos presuntos miembros de la pandilla 18 en las últimas horas en San Pedro Sula. El operativo de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crímen Organizado (Dipampco) ejecutado en la colonia Celeo Gonzales concluyó en el desmantelamiento de un supuesto centro logístico de la organización en ese sector.

Los detenidos son alias la Madre, de 46 años y originaria de Choluteca, quien llevaba aproximadamente diez años en la estructura con el rango de “hongra”, encargada del almacenamiento y custodia de armas y estupefacientes; y alias Chino, de 23 años, originario de Choloma, con seis años en la pandilla, quien fungía como supuesto sicario y responsable de abastecer los puntos de venta de droga en el valle de Sula. Durante la operación, las autoridades incautaron un fusil de uso policial, 20 proyectiles, 85 bolsitas con marihuana, materiales para procesar drogas, pesas, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, evidenciando la capacidad operativa de los sospechosos.