Cae alias la Madre, presunta extorsionadora de la pandilla 18

Tegucigalpa.

Una mujer señalada como integrante de la pandilla 18 fue capturada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado en la colonia Centroamericana de Comayagüela, específicamente en el sector del barrio Villa Adela. La detenida fue identificada como Cinthya Carolina Pineda Díaz, de 40 años, conocida dentro de la organización con el alias de la Madre y quien, según las autoridades, ostentaría el rango denominado “homgra”.

Al momento de su captura, los agentes le decomisaron dinero en efectivo, que se presume sería producto de cobros extorsivos, así como un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar amenazas en nombre de la estructura criminal. La detención se produjo tras un proceso de vigilancia y seguimiento, luego de múltiples denuncias recibidas a través de la línea 143, en las que se señalaba a la sospechosa de intimidar a sus víctimas para exigir pagos constantes bajo amenazas de muerte. De acuerdo con las investigaciones, la mujer imponía cobros semanales a cambio de no atentar contra la vida de sus víctimas o la de sus familiares, advirtiendo que otros miembros de la Pandilla 18 ejecutarían represalias en caso de incumplimiento.