  1. Inicio
  2. · Sucesos

Detienen a alias “El Pega”, presunto distribuidor de drogas de la MS-13 en Yoro

El detenido, de 43 años, conocido con el alias de “El Pega”, es originario y residente en la colonia Gracias a Dios del mismo municipio donde se desarrolló el operativo

Detienen a alias “El Pega”, presunto distribuidor de drogas de la MS-13 en Yoro

Momentos de la captura de alias "El Pega".
El Progreso, Yoro

La Policía Nacional de Honduras reportó este lunes la detención en flagrancia de un presunto miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13), vinculado al tráfico de drogas en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro.

El detenido, de 43 años, conocido con el alias de “El Pega”, es originario y residente en la colonia Gracias a Dios del mismo municipio donde se desarrolló el operativo.

Dipampco frustra doble asesinato y captura a supuestos sicarios en Santa Bárbara

De acuerdo con el informe policial, al momento de su captura se le decomisaron 98 envoltorios con supuesta droga: 57 de supuesto crack, 25 de supuesta marihuana y 16 de supuesta cocaína, presuntamente listos para su comercialización.

Según las investigaciones preliminares, el sospechoso se desempeñaría como distribuidor de drogas dentro de la estructura criminal, donde ostentaría el rango de “Traca”.

Asimismo, las autoridades indicaron que se han abierto nuevas líneas de investigación para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Local del Ministerio Público, para continuar con el proceso legal correspondiente por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias