Detienen a alias “El Pega”, presunto distribuidor de drogas de la MS-13 en Yoro

El Progreso, Yoro

El detenido, de 43 años, conocido con el alias de “El Pega”, es originario y residente en la colonia Gracias a Dios del mismo municipio donde se desarrolló el operativo.

La Policía Nacional de Honduras reportó este lunes la detención en flagrancia de un presunto miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13), vinculado al tráfico de drogas en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro.

De acuerdo con el informe policial, al momento de su captura se le decomisaron 98 envoltorios con supuesta droga: 57 de supuesto crack, 25 de supuesta marihuana y 16 de supuesta cocaína, presuntamente listos para su comercialización.

Según las investigaciones preliminares, el sospechoso se desempeñaría como distribuidor de drogas dentro de la estructura criminal, donde ostentaría el rango de “Traca”.

Asimismo, las autoridades indicaron que se han abierto nuevas líneas de investigación para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Local del Ministerio Público, para continuar con el proceso legal correspondiente por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.