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Capturan a hombre acusado de matar a su pareja en Roatán

Según las autoridades, el acusado huyó tras cometer el crimen, pero fue localizado mediante un operativo policial

Capturan a hombre acusado de matar a su pareja en Roatán

Jovanni Luis Connor Rivers es señalado del asesinato de su pareja sentimental, la joven Yesy Karolina Maldonado.

ROATÁN, HONDURAS

Una joven perdió la vida de forma violenta en las últimas horas en Roatán, Islas de la Bahía, presuntamente a manos de su pareja de hogar, en un hecho que ha generado consternación.

La víctima fue identificada como Yesy Karolina Maldonado, residente en el sector de Crawfish Rock y originaria de Tocoa, en el departamento de Colón.

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De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría sido atacada mortalmente por su compañero sentimental dentro de la propia casa en la que vivían.

El supuesto responsable fue identificado como Jovanni Luis Connor Rivers, quien tras cometer el crimen se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Ante lo ocurrido, agentes policiales activaron de inmediato un operativo de búsqueda para dar con el paradero del sospechoso.

Las acciones fueron coordinadas por el jefe departamental de la Policía, comisario Lisandro Muñoz, quien dirigió las labores que permitieron ubicar al individuo en un corto período de tiempo.

Tras su localización, el sospechoso fue capturado y puesto bajo custodia de las autoridades competentes.

Según se informó, el detenido será remitido ante los tribunales correspondientes para continuar con el proceso legal en su contra.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer por completo las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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Redacción La Prensa
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