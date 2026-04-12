"Años de lucha": desgarrador mensaje de hermano del empresario asesinado en Omoa

Dolor y consternación ha provocado la pérdida del reconocido empresario del turismo, Iván Pérez Suazo, asesinado este domingo 12 de abril en el municipio de Omoa.
De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en la aldea de Masca, donde Pérez se encontraba en su vivienda en el momento del ataque. En ese mismo lugar, el empresario tenía su negocio (un restaurante).
Testigos relataron que sujetos armados llegaron hasta el lugar y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar en reiteradas ocasiones contra el empresario.
Tras el ataque, Pérez quedó gravemente herido en la escena, mientras los agresores huyeron con rumbo desconocido.
Minutos después, vecinos alertaron a las autoridades y a cuerpos de socorro, sin embargo, al momento de ser auxiliado ya no presentaba signos vitales.
La noticia del crimen ha generado consternación entre familiares, amigos y pobladores que lo reconocían también como líder local. "Increíble lo que le hicieron a mi hermano y en su propio negocio, años de lucha para que vengan a matarlo. Espero atrapen a los delincuentes que lo hicieron", escribió en redes sociales Joaquín Pérez, pariente del empresario.
Además de su actividad empresarial, Pérez se desempeñó como juez municipal y era un activo militante del Partido Nacional.
Iván Pérez figuró como precandidato a la alcaldía de Omoa en las elecciones primarias de marzo de 2025 por el Partido Nacional.
Se conoció que el ahora fallecido ya había sobrevivido a un atentado el 26 de julio de 2020, cuando recibió varios disparos en otro hecho violento.
Las autoridades policiales no han establecido el móvil del crimen ni reportan capturas relacionadas con este hecho violento que ha conmocionado a la comunidad de Masca, en Omoa.