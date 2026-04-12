"Años de lucha": desgarrador mensaje de hermano del empresario asesinado en Omoa

La noticia del crimen ha generado consternación entre familiares, amigos y pobladores que lo reconocían también como líder local. "Increíble lo que le hicieron a mi hermano y en su propio negocio, años de lucha para que vengan a matarlo. Espero atrapen a los delincuentes que lo hicieron", escribió en redes sociales Joaquín Pérez, pariente del empresario.