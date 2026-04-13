Ultiman a dos hombres en aldea La Venta del Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS

De acuerdo con reportes preliminares, las víctimas habían sido detenidas el sábado por agentes policiales en Talanga , tras recibir denuncias por supuestos delitos de robo e intimidación en la comunidad.

Dos hombres fueron asesinados a disparos en la aldea La Venta, en la carretera que conecta Tegucigalpa con Olancho, antes de llegar al municipio de Talanga, en el departamento de Francisco Morazán.

No obstante, la información inicial indica que la Fiscalía ordenó su liberación, por lo que ambos hombres salieron de la posta policial el domingo, aproximadamente a las 3:00 de la tarde.

Posteriormente, se dirigieron hacia el sector Pacaya, en la aldea La Venta, donde se registró el ataque armado. Según las primeras versiones, un individuo les disparó cuando intentaban ingresar a una vivienda, dejándolos gravemente heridos.

A pesar de que intentaron huir del lugar, ambos colapsaron a una cuadra de distancia, donde fallecieron, quedando sus cuerpos uno junto al otro. Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para resguardar el área.

Equipos de Medicina Forense, junto a personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el fiscal de turno, realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Una de las víctimas fue identificada como Emerson Alexander Berríos Ochoa, de 22 años. En tanto, el segundo fallecido no ha sido identificado, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.