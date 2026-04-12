Matan a reconocido empresario del turismo en Masca, Omoa

OMOA, CORTÉS

La víctima fue identificada como Iván Pérez Suazo, quien además de dedicarse al rubro del turísmo, era un líder comunitario conocido en la localidad por su participación en iniciativas de desarrollo.

Un reconocido empresario del sector turismo fue asesinado este domingo en la comunidad de Masca, municipio de Omoa, departamento de Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados llegaron hasta el lugar donde se encontraba Pérez y le dispararon en varias ocasiones, quitándole la vida de forma inmediata.

Pérez también tuvo participación en la vida política del municipio, ya que en su momento fue precandidato a la alcaldía de Omoa por el Partido Nacional, y también se desempeñó como juez municipal.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado el móvil del crimen y tampoco se reportan personas capturadas en relación con este hecho violento, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Habitantes de Masca han manifestado su indignación y exigen justicia por la muerte del empresario, a quien destacaron por impulsar el rubro del turismo y el desarrollo local en Omoa.

El reconocido activista del Partido Nacional ya había sido víctima de un atentado contra su vida en julio de 2020, según reportaron medios locales de Omoa.