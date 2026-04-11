Padre e hijo son ultimados en San Sebastián, Lempira

Un padre y su hijo fueron ultimados a balazos en la aldea Carrizal, municipio de San Sebastián, Lempira, en horas de la madrugada de este sábado.
Las víctimas fueron identificadas como Pedro José Lara y su hijo Pedro José Lara Tábora y su hijo Pedro José Lara Tábora, ambos originarios de Cucuyagua, Copán.
De acuerdo con información preliminar, fueron pobladores de la zona quienes alertaron a las autoridades tras encontrar los cuerpos sin vida, lo que generó la inmediata movilización de los cuerpos de seguridad.
Hasta ahora, las autoridades manejan varias hipótesis, entre ellas si las víctimas fueron llevadas hasta la bodega o si el crimen se perpetró directamente en ese sitio, un aspecto que sigue bajo investigación.
Elementos policiales acordonaron la escena para realizar el levantamiento cadavérico y comenzar con las diligencias investigativas.