Padre e hijo son ultimados en San Sebastián, Lempira

San Sebastián, Lempira.

Un padre y su hijo fueron ultimados a balazos en la aldea Carrizal, municipio de San Sebastián, Lempira, en horas de la madrugada de este sábado.

Las víctimas fueron identificadas como Pedro José Lara y su hijo Pedro José Lara Tábora y su hijo Pedro José Lara Tábora, ambos originarios de Cucuyagua, Copán.