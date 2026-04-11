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Padre e hijo son ultimados en San Sebastián, Lempira

Las víctimas fueron identificadas como Pedro José Lara y su hijo Pedro José Lara Tábora, ambos originarios de Cucuyagua, Copán

Padre e hijo son ultimados en San Sebastián, Lempira

Pedro José Lara y su hijo Pedro José Lara Tábora son las víctimas mortales.

San Sebastián, Lempira.

Un padre y su hijo fueron ultimados a balazos en la aldea Carrizal, municipio de San Sebastián, Lempira, en horas de la madrugada de este sábado.

Las víctimas fueron identificadas como Pedro José Lara y su hijo Pedro José Lara Tábora y su hijo Pedro José Lara Tábora, ambos originarios de Cucuyagua, Copán.

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De acuerdo con información preliminar, fueron pobladores de la zona quienes alertaron a las autoridades tras encontrar los cuerpos sin vida, lo que generó la inmediata movilización de los cuerpos de seguridad.

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Hasta ahora, las autoridades manejan varias hipótesis, entre ellas si las víctimas fueron llevadas hasta la bodega o si el crimen se perpetró directamente en ese sitio, un aspecto que sigue bajo investigación.

Elementos policiales acordonaron la escena para realizar el levantamiento cadavérico y comenzar con las diligencias investigativas.

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Redacción La Prensa
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